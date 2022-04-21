Размер выплаченных в прошлом году пенсий и пособий превысил 10 триллионов рублей
ПФР в 2021 году выплатил пособия на сумму свыше 10 триллионов рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) за 2021 год выплатил различные пособия общей суммой свыше 10 триллионов рублей. Об этом написали на сайте пресс-службы Минтруда.
«В 2021 году Пенсионный фонд направил на выплату пенсий и пособий, мер государственной поддержки семьям, имеющих детей, и другим категориям граждан свыше 10,1 трлн рублей», — сообщили в ведомстве.
Около 8,8 триллиона рублей из этой суммы ушло на пенсионные пособия. Это 86% от общей суммы. На социальные выплаты ПФР за год отправил 557 миллиардов рублей, а на поддержку семей — более 660 миллиардов.
Пресс-служба Минтруда рассказала не только о расходах, но и о доходах ПФР
«Доходы бюджета Пенсионного фонда превысили показатели, планируемые законом о бюджете на 2021 год на 7,6% и составили 9,8 триллиона рублей. Большая часть из них сформирована за счет поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере почти 6 триллионов рублей. Прогнозный план поступлений был выполнен на 105,2%», — сообщили в ведомстве.