Размер выплаченных в прошлом году пенсий и пособий превысил 10 триллионов рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) за 2021 год выплатил различные пособия общей суммой свыше 10 триллионов рублей. Об этом написали на сайте пресс-службы Минтруда.

«В 2021 году Пенсионный фонд направил на выплату пенсий и пособий, мер государственной поддержки семьям, имеющих детей, и другим категориям граждан свыше 10,1 трлн рублей», — сообщили в ведомстве.

Около 8,8 триллиона рублей из этой суммы ушло на пенсионные пособия. Это 86% от общей суммы. На социальные выплаты ПФР за год отправил 557 миллиардов рублей, а на поддержку семей — более 660 миллиардов.

Пресс-служба Минтруда рассказала не только о расходах, но и о доходах ПФР

«Доходы бюджета Пенсионного фонда превысили показатели, планируемые законом о бюджете на 2021 год на 7,6% и составили 9,8 триллиона рублей. Большая часть из них сформирована за счет поступления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере почти 6 триллионов рублей. Прогнозный план поступлений был выполнен на 105,2%», — сообщили в ведомстве.