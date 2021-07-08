Размер пособий по уходу за ребенком в России предложили поднять до средней зарплаты

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком необходимо увеличить с 40% до 100% суммы средней заработной платы. С таким заявлением на стратегической сессии «Народная программа „Единой России“ — семьям с детьми» выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что кроме увеличения выплат необходимо на полтора года продлить срок получения пособий.

«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40% до 100% (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача. <…> И увеличение этого периода до трех лет», — привел цитату Кузнецовой ТАСС.

Детский омбудсмен подчеркнула, что это поможет решить множество вопросов для родителей маленьких детей. В том числе: отдать ребенка в ясли, чтобы вернуться на работу, или воспитывать его дома.

В этом году размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 7803 рубля. При этом выплата, которая платится из расчета 40% от средней заработной платы, не может быть выше 29 600 рублей.

Также в этом году ежемесячные пособия начнут выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Сумма составить половину прожиточного минимума на одного взрослого. Получить пособие смогут женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.