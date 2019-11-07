Размер мирового долга достиг 188 трлн долларов

Такое заявление Кристалина Георгиева сделала, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

«Мировой долг — как государственный, так и частный — достиг рекордного максимума в 188 триллионов долларов, что составляет около 230% общемирового производства», — сказала она.

По ее словам, причиной роста стал частный сектор, на который в настоящее время приходится почти две трети от общего уровня задолженности, сообщил сайт RT. Она отметила, что госдолг в развитых экономически странах находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны.

«Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», — заявила директор-распорядитель МВФ.