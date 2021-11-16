Размер максимального пособия по безработице в России вырастет в 2022 году

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году поднимется до 12 792 рублей. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, <…> минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработицу в размере 12 792 рублей — в первые три месяца выплаты пособия по безработице», — сказано в сообщении.

Добавляется, что в следующие три месяца выплата будет составлять пять тысяч рублей.

Пока же размер максимального пособия по безработице в России составляет 12 130 рублей, минимальная выплата — 1500 рублей. Россияне могут получать выплаты с первого дня признания их безработными, для этого нужно зарегистрироваться в центре занятости.

Первые три месяца начисляют 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей. Последующие три — 60% заработка, но не более пяти тысяч рублей.