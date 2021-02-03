«Раздача» денег россиянам может ускорить рост цен — аналитик
Академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в докладе «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» предложили провести в стране ряд радикальных экономических реформ на фоне пандемии коронавируса, сообщила газета «Ведомости».
Адамидов напомнил, что у нас была ситуация с кредитами и льготной ипотекой, когда расширили возможности для получения кредитов и снизили ставки, и у нас, собственно говоря, выросли цены на недвижимость, особенно в тех сегментах, которые подходили под льготную ипотеку. В выигрыше оказались застройщики, и это, по его словам, было вполне ожидаемой историей.
Безусловно если у вас население отправляет все деньги на потребление, то цены будут расти. А если это как в Америке, все деньги пойдут на фондовый рынок, то будут расти цены на акции, но не будут расти потребительские цены
По его словам, тут дело не в том, что деньги вообще нельзя раздавать, просто нужно понимать где грань, где смысл этому есть, а где нет. Потому что если население купит все импортное, то по большому счету мы никакого мультипликативного эффекта не получим, объяснил собеседник «360». При этом он отметил, что если это все-таки пойдет на товары отечественного производства, то и эффект будет получен.
Адамидов предположил, что есть смысл стимулировать потребление товаров отечественного производства. Например, если покупая что-то, часть затрат на это будет компенсироваться покупателю или бизнесу, чтобы он снижал или не повышал цены.