«Раздача» денег населению в виде повышения пособий и минимальных зарплат может привести к ускорению инфляции в России, если эти средства пойдут в потребительский сектор. Об этом «360» рассказал независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Академики Абел Аганбегян, Борис Порфирьев и член-корреспондент РАН директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв в докладе «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» предложили провести в стране ряд радикальных экономических реформ на фоне пандемии коронавируса, сообщила газета «Ведомости».

Адамидов напомнил, что у нас была ситуация с кредитами и льготной ипотекой, когда расширили возможности для получения кредитов и снизили ставки, и у нас, собственно говоря, выросли цены на недвижимость, особенно в тех сегментах, которые подходили под льготную ипотеку. В выигрыше оказались застройщики, и это, по его словам, было вполне ожидаемой историей.

Безусловно если у вас население отправляет все деньги на потребление, то цены будут расти. А если это как в Америке, все деньги пойдут на фондовый рынок, то будут расти цены на акции, но не будут расти потребительские цены Дмитрий Адамидов независимый аналитик по вопросам экономики

По его словам, тут дело не в том, что деньги вообще нельзя раздавать, просто нужно понимать где грань, где смысл этому есть, а где нет. Потому что если население купит все импортное, то по большому счету мы никакого мультипликативного эффекта не получим, объяснил собеседник «360». При этом он отметил, что если это все-таки пойдет на товары отечественного производства, то и эффект будет получен.

Адамидов предположил, что есть смысл стимулировать потребление товаров отечественного производства. Например, если покупая что-то, часть затрат на это будет компенсироваться покупателю или бизнесу, чтобы он снижал или не повышал цены.