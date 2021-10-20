Опрошенные россияне назвали способы разбогатеть

Основным способом повышения благосостояния 67,7% участников опроса назвали необходимость больше и лучше работать. Еще 56,7% уверены, что разбогатеть поможет образование. В собственный бизнес верят 44,8% респондентов. Доверяют инвестициям в фондовый рынок 38,6% опрошенных россиян.

Об этом сказано в исследовании «Сбер Управление Активами», на которое ссылается РИА «Новости». Самыми массовыми способами разбогатеть являются четыре указанных выше способы. Аналитики отметили, что заметно выросла доля россиян, которые доверяют финансовым рынкам как способу заработать деньги на инвестициях.

Пока сограждане не начали массово вкладывать деньги. Им нужно время, чтобы взвешенно инвестировать деньги. Об этом агентству заявил вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов. Но, по его мнению, на фондовый рынок постепенно придет все больше россиян.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов предостерег россиян от вложения денег в иностранную валюту. Лучше присмотреться к рублевым депозитам, по которым банки выплачивают более высокие проценты.