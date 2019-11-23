Разбитое стекло Cybertruck обошлось Маску в $750 млн

Более 750 миллионов долларов за вечер потерял предприниматель Илон Маск. Это произошло после досадного происшествия на презентации футуристического пикапа Cybertruck. Угловатый броневик не выдержал попадания в него металлического шара.

Демонстрация автомобиля, показавшая не стопроцентную надежность новинки, обрушила акции Tesla — компании Илона Маска. После презентации ценные бумаги компании упали на 6%. Это достаточно ощутимый показатель: в денежном выражении Маск за считанные часы потерял 768 миллионов долларов. Впрочем, аналитики Уолл-стрит считают, что в случае с Маском можно и нужно играть на повышение: он свое в любом случае наверстает. А разбитое стекло — это всего лишь забавная мелочь.

«Вам нужен надежный грузовик, а не подделка. Вам нужен грузовик, который выдержит удары молотка, грузовик, на котором не появится царапин или вмятин», — говорил предприниматель в ходе презентации.

Правоту своих слов Маск решил доказать на практике. Для сравнения он поставил на сцене дверь обычного автомобиля. Потом попросил помощника с кувалдой разозлиться и жахнуть молотом что есть сил вначале по двери простой машины — а потом по корпусу Cybertruck. Дверца простой машины смялась после первого же удара. Корпус Cybertruck, сколько по нему ни стучали молотом, не получил ни царапины, ни вмятины. Более того, Маск показал видео, которое доказывало, что кузов Cybertruck не боится даже прямого попадания девятимиллиметровой пули. Правда, в зале Маск палить из пистолета не стал: «техника безопасности», объяснил изобретатель.

В продолжение презентации автомобиля Маск решил продемонстрировать и крепость стекол авто. «Это прозрачный металл», — похвастал предприниматель.

Стекло Cybertruck Илона Маска разбилось. Оказалось, что так и было задумано Подробнее

«Черт побери!» — удивленно воскликнул Маск, когда стекло разбилось от брошенного в него металлического шара. От второго удара разбилось и второе окно.

«Хорошо, что не насквозь», — прокомментировал Маск и добавил, что в таком случае ему еще есть над чем работать. «Позднее мы это исправим», — заверил изобретатель.