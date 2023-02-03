Деньги 03 февраля 2023, 13:21 Разбалансировку рынков предрекли из-за введения в ЕС эмбарго на нефтепродукты Песков: введение в ЕС эмбарго на российские нефтепродукты нарушит баланс на рынках РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти негативно относятся к западному эмбарго на поставки нефтепродуктов, которое вступит в силу 5 февраля. Решение усугубит разбалансировку рынков. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Негативно [относимся], мы уже говорили об этом. <…> Это приведет к дальнейшей разбалансировке международных энергетических рынков», — отметил Песков.

Реклама

Он подчеркнул, что Россия на фоне нового западного эмбарго на поставки нефтепродуктов принимает меры, чтобы защитить свои интересы от возникающих рисков.

Реклама

В начале декабря 2022 года начало действовать ограничение Евросоюза на морские поставки нефти из России. Аналогичное эмбарго на поставки нефтепродуктов из России вступает в силу 5 февраля.

Журнал Time ранее проанализировал, как ограничение поставок дизтоплива из России осложнит жизнь большинству европейцев.