Деньги 29 декабря 2022, 07:28 Расценки на электричество в России побили исторический максимум «Коммерсант»: оптовые цены на электроэнергию в России подскочили до 1800 рублей за МВт Unsplash

Читать 360tv в

В декабре биржевые цены на электричество в европейской части России и на Урале поставили рекорд. Они достигли исторического максимума в 1800 рублей за мегаватт в час. Энергетики объяснили это отключением нескольких блоков АЭС на ремонт, рассказал «Коммерсант».

Оптовые цены для коммерческих потребителей в первой ценовой зоне энергорынка с начала декабря увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом. Самый сильный рост заметили с 19 по 26 декабря, когда индекс подскочил на 20,6% до 1700 рублей за мегаватт в час, причем 24 декабря поставил рекорд — побил исторический максимум за 9 августа 2021 года в 1800 рублей за мегаватт в час.

Реклама

С приходом зимы спрос на электроэнергию увеличился, как и всегда. Однако в декабре 2022 года по сравнению с этим же месяцем прошлого сократился на 3%. Изменилась структура выработки энергии, АЭС предложили в среднем в среднем на 2,8 гигаватт в час меньше, чем в ноябре.

Реклама

Представитель «Росэнергоатома» объяснил, что в декабре на плановый ремонт отправили четыре блока на Нововоронежской, Ростовской, Ленинградской и Балаковской станциях, а на внеплановый — по одному на Смоленской, Ленинградской и Ростовской. В вынужденном простое находился один из блоков Калининской АЭС. Представитель компании «Выгон Консалтинг» Максим Дякин рассказал, что для восполнения энергии подключали более дорогие ТЭС.