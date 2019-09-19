Расширяя границы. Бизнесмены из Одинцова будут сотрудничать с азиатскими странами

Одинцовское производство заинтересовало представителей Ассоциации стран Юго-восточной Азии. Они посетили открытие деловой платформы, которую организовала торгово-промышленная палата.

Источник фото: телеканал «360»

Директор компании Светлана Мараховская, начиная заниматься косметикой, не предполагала, что продукцией ее компании будут пользоваться на другом конце света.

Источник фото: телеканал «360»

Но теперь кремы и шампуни из России знают даже во Вьетнаме. Только в этом году она отправили туда 4 контейнера отечественных товаров.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас наши планы — это, конечно, Китай. Уже почти 3 года мы ведем сертификацию в Китае нашей краски для волос, которая производится здесь, в Одинцовском округе, уже получили 13 сертификатов, это очень сложная процедура. Готовы отгрузиться в этом году к шанхайской выставке», — сказала генеральный директор торговой компании Светлана Мараховская.

Источник фото: телеканал «360»

Деловая платформа «Работаем с АСЕАН» дает одинцовским предпринимателям возможность найти новые торговые площадки и в других государствах. Юго-Восточная Азия стала намного ближе к Подмосковью. Местные компании презентовали себя иностранным представителям.

Источник фото: телеканал «360»

На конференции бизнесмены рассказывали не только о косметике. Участниками форума стали IT- специалисты, производители дверей и представители российской системы образования.

Источник фото: телеканал «360»

«Я сейчас только что разговаривал с послом из Таиланда, из других стран, и они все знают, что такое МГИМО, и готовы в принципе сотрудничать с нами, приехать, проводить различные лекции, встречи с нашими студентами, но самое главное — они хотят пропагандировать наше образование, то есть мы будем ждать, что из этих стран к нам приедут их студенты», — сказал директор Одинцовского филиала Сергей Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

Гости увидели бизнес-центр, в котором базируется Одинцовская торгово-промышленная палата. Внутри участники Ассоциации стран Юго-восточной Азии могли почувствовать себя как дома. Интерьер стилизован под их родные просторы. В кабинетах гости смогут встречаться и вести переговоры, когда будут приезжать в Одинцово.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы предложили нашим коллегам рассмотреть возможность создания экспозиционной площадки, условно говоря — АСЕАН-экспо. Где продукты и сервисы из стран АСЕАН будут на регулярной основе представляться, чтобы наш потребитель мог их и посмотреть, и пощупать, и попробовать», — сказал президент Одинцовской торгово-промышленной палаты Виктор Тарусин.

Источник фото: телеканал «360»

Обмен опытом, создание деловых связей и новые международные проекты — главная цель конференции. Важность встречи подчеркнул и посол Таиланда в России. Именно это королевство в этом году председательствует в Ассоциации.

«Я считаю, что Одинцово уделяет большое внимание развитию бизнеса с нами и другими азиатскими странами. И я только что упомянул, что у нас в Азии огромный потенциал деловых возможностей, связанных с Россией», — отметил посол Таиланда в России Тханатип Упатисинг.

Пока на основе этой деловой платформы будут проходить другие мероприятия для предпринимателей из России и стран АСЕАН. К одной из следующих встреч предложения о сотрудничестве подготовят уже азиатские бизнесмены.