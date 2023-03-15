Деньги 15 марта 2023, 15:09 Расширение экономических свобод станет ответом на санкции — Путин Путин: на действия противников Россия должна ответить расширением экономических свобод РИА «Новости»

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Бизнес в России адекватно отреагировал на введение ограничений. Важно ответить на действия недружественных стран обратными мерами — расширением возможностей, сказал на заседании коллегии Генпрокуратуры президент Владимир Путин.

Он заявил, что российский бизнес отреагировал на санкционные вызовы адекватно, и призвал отреагировать на действия недружественных стран.

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«На все действия со стороны наших недоброжелателей и противников мы должны ответить одним — расширением экономических свобод», — заметил Путин.

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Президент назвал это тонкой работой, которую нужно настроить, и поручил сделать все строго в рамках закона. Он напомнил, что поставил в послании задачу вернуться к пересмотру некоторых норм уголовного законодательства в части экономических составов преступлений. Президент сказал, что рассчитывает на деятельное участие Генпрокуратуры, содержательную работу и предложения.

Владимир Путин призвал строго следить за законностью возбуждаемых уголовных дел и соблюдением разумных сроков расследования, проявлять принципиальность при избрании меры пресечения и реагировать на случаи «бюрократических издевательств» над людьми.