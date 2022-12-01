Деньги 01 декабря 2022, 00:00 Распитие алкоголя в общественных местах обернулось штрафом для шести тысяч петербуржцев

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Около шести тысяч жителей Санкт-Петербурга заработали штрафы за распитие алкоголя в общественных местах. Таким образом бюджет региона пополнился на 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщило издание Neva Today.

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При этом с января по ноябрь 2022 года в общественных местах задержали порядка двух с половиной тысяч человек, которые находились в состоянии опьянения. В качестве штрафа они выплатили 411 тысяч рублей, написали Nation News.