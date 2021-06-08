Раскрыты секреты успешного частного инвестирования

В начале инвестиционного пути не стоит гнаться за модными акциями или сверхдоходностью. Вкладывать в рискованные активы можно не больше четверти сбережений, заявил глава Росбанка Илья Поляков.

«Стоит понимать возможность шока и не гнаться за сверхдоходностью или за какими-то модными акциями», — привело РИА «Новости» совет банкира начинающим инвесторам.

По словам Полякова, принимать решения всегда нужно взвешенно и хладнокровно. Большую часть денег лучше хранить на депозите, а на инвестирования стоит выделять лишь некоторую сумму от сбережений.

«Около четверти, скажем, своего капитала инвестировать в рисковые активы в поисках высокой доходности. Но ни в коем случае не все свои деньги вкладывать в одну акцию, даже если она может сильно вырасти», — отметил глава банка.

Он добавил, что при выборе брокера лучше отдать предпочтение тому, кто имеет хорошую репутацию и рейтинг. При правильном выборе деньги не уйдут на какой-то малопрозрачный продукт.

Ранее управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий рассказал, что для получения хорошей пенсии 25-летнему россиянину нужно инвестировать порядка 11-15% своего дохода.