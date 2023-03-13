Деньги 13 марта 2023, 02:42 Раскрыты самые закредитованные регионы России РИА «Новости»: самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия Pixabay

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Эксперты РИА «Новости» провели расчет уровня закредитованности населения в российских регионах, основываясь на данных Центробанка и Росстата. Первое место в рейтинге заняла Калмыкия.

Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты.

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Наименее закредитованными оказались регионы Северного Кавказа и другие южные субъекты страны. Согласно исследованию, на первом месте оказалась Республика Ингушетия, среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,2%. На втором месте Республика Дагестан (24,3%) и Чеченская Республика (24,4%).

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На четвертой строчке разместился Крым, на пятой — Севастополь. Наиболее закредитованными оказались северные регионы России. Выше всех уровень наблюдается в Калмыкии, Туве и Тюменской области. Индикатор долговой нагрузки в Калмыкии находится на отметке 108,8%.