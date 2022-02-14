Раскрыты причины подорожания жилья в России

Льготная ипотека не является главной причиной подорожания недвижимости в России. Рост цен связан с инфляцией, увеличением стоимости стройматериалов и другими факторами. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, программа льготной ипотеки подстегнула спрос на жилье, но сделала его дороже лишь на 8%. Основной причиной роста цен на недвижимость стала инфляция. Причем речь идет как о внутреннем, так и внешнем рынке.

«По прошлому году стройка во всем мире подорожала на 15%, у нас — примерно так же. Из-за мировой инфляции и валютной разницы подорожали все импортные материалы и составляющие. Плюс реально выросли цены внутри страны», — пояснил Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что еще одним фактором подорожания жилья стал переход застройщиков на работу по эскроу-счетам. Расходы увеличились также из-за нехватки рабочих. Вице-премьер подчеркнул, что стоимость труда мигрантов составляет 25% в себестоимости строительства.

«И когда у нас со стройки ушли миллионы мигрантов, зарплата выросла на 30%. И это дает 7-8% на общее удорожание строительства», — сказал он.

Увеличившиеся траты стали бить по карманам покупателей, которым теперь приходится за них платить.