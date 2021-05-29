Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры на побережье в ОАЭ

За самую дешевую квартиру у моря в Объединенных Арабских Эмиратах придется отдать 8,4 миллиона рублей. При этом в среднем жилье на побережье обойдется почти в 32 миллиона рублей.

К маю средняя цена вторичных квартир в ОАЭ составила 31,8 миллиона рублей, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на анализ портала Emirates.Estate. За эту сумму предлагается жилье, расположенное на расстоянии не более 500 метров от моря. В среднем площадь квартир насчитывает 145 «квадратов».

Самую дешевую квартиру сейчас можно купить в городе Рас-эль-Хайма. За 72 квадратных метра придется выложить 8,4 миллиона рублей. В Дубае самое доступное жилье на побережье обойдется в 14,5 миллиона рублей. Объект находится в районе Дубай Марина. При этом, если рассматривать варианты вдали от моря, то цены на них упадут до 4,5 миллиона рублей. Но квартира уже будет всего 45 «квадратов».

По словам аналитиков, спрос среди россиян на покупку жилья в ОАЭ в апреле вырос более чем на 15% по сравнению с мартом. За год показатели увеличились сразу на 42%.