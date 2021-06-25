Раскрыта причина отказа в ипотеке после одобрения заявки

Банки отказывают в выдаче ипотечного кредита даже после одобрения заявки, если клиент обращается за займом для первоначального взноса. Об этом говорится в материалах исследования агентства недвижимости, которое опубликовала Lenta.ru.

Эксперты пояснили, что банк всегда проводит несколько проверок перед выдачей кредита на покупку недвижимости. В них он учитывает, чтобы ежемесячные расходы заемщика не превышали 60% от его доходов.

Учитывается все — начиная от уже взятых кредитов, заканчивая количеством детей. Если за ипотекой обращается семья, то банк берет за основу общий доход.

Когда заемщик при подаче заявки на ипотеку дополнительно просит потребительский кредит для первоначального взноса, то для банка это опасный сигнал, что клиент может не справиться с финансовой нагрузкой. В результате банк не получит своих денег обратно.

Поэтому тем, кто хочет взять ипотеку, нужно внимательно просчитать свои финансовые возможности. Банки тщательно изучают историю клиента и учитывают множество факторов, которые могут привести к отказу в кредите.