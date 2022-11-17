Деньги 17 ноября 2022, 05:03 Раскрыта очередная схема мошенничества с картами россиян «Известия» рассказали, как мошенники обманывают россиян переводами между своими картами Pixabay

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Мошенники в последние месяцы стали применять новую схему обмана — перевод между своими счетами. Это не вызывает опасения, но приводит к потере денег. Как это происходит, выясняли «Известия».

В Ассоциации развития финансовой грамотности пояснили изданию, что по этому сценарию злоумышленники предварительно получают доступ к одному онлайн-банку через вирус. Потом они под различными «благовидными» предлогами просят граждан перевести в эту финорганизацию свои средства с других счетов, а потом выводят деньги разом.

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Пострадавшим кажется безопасным перевод средств между собственными счетами, таким образом они теряют суммы денег, переведенные в банк, к которому получили доступ мошенники.

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«Опасность такого способа социальной инженерии прежде всего в том, что клиент теряет бдительность, делая перевод на свое имя между банками. Вероятность того, что он подтвердит подобную операцию и сообщит секретные коды злоумышленникам выше, нежели в случае перечисления другому человеку», — рассказал директор одного из банков.