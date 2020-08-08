Раскрыт способ состоятельных людей пересекать закрытые при коронавирусе границы

Речь идет об инвестиционной иммиграции, когда состоятельные люди инвестируют деньги в экономику какой-либо страны. Инвестиции представляют собой покупку недвижимости, организацию бизнеса, развитие инфраструктуры или покупку государственных облигаций.

За это они получают вид на жительство или, по-простому, «золотую визу». Издание отмечает, что зачастую богачи рассматривают такие программы с точки зрения здравоохранения или убежища.

«Люди действительно хотят иметь альтернативное гражданство как некий страховой полис, который дает им „план Б“», — отметил глава консультационной фирмы по вопросам мирового гражданства Henley & Partners Доминик Волек.

Чаще всего для этих целей рассматривают Черногорию, Мальту или Кипр. Благодаря гражданству этих стран люди могут свободно перемещаться по Евросоюзу, получают качественную медицину и образование. Также пользуются спросом Новая Зеландия, Австралия, Великобритания и США.

Позволить себе такую визу могут люди с очень высоким доходом. Например, стоимость такой программы в Австралии будет равна примерно 1-3,5 миллионам долларов, в Новой Зеландии — 1,9-6,5 миллионам.

Границы многих стран до сих пор закрыты для туристов из-за пандемии коронавируса. На днях стало известно, что авиакомпании Тайваня стали продавать билеты «в никуда». Пассажиры проходят регистрацию и катаются на самолете три часа. Затем воздушное судно приземляется на родину.