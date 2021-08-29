Раскрыт способ сохранения сбережений в условиях мирового кризиса

Ускорение роста инфляции по всему миру нивелирует понятие «защитная валюта». Экономика всех стран мира понесет ущерб от этой ситуации в той или иной степени. Поэтому нужно заранее продумать способы сохранения своих сбережений. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников.

По словам эксперта, в условиях мирового кризиса из всех валют шансы потерять в цене меньше всего у американского доллара. Это связано с тем, что Федеральная резервная система США владеет большими возможностями для поднятия ключевой ставки, что скажется на курсе национальной валюты.

Но лучший способ сберечь свои накопления — это вложить их для улучшения собственной жизни перед разгоном инфляции.

«Если кому-то нужны кладовые помещения или гараж — самое время купить эти объекты и повысить качество жизни. Если нужна квартира, большая по площади, то ее тоже надо купить», — заявил Андрей Верников.

При этом он отметил, что использовать недвижимость как способ защиты денег от инфляции не стоит. Последние три недели цены на квартиры не растут, в отличие от инфляции, которая обесценивает вложенные средства.

По оценке Андрея Верникова, стоит рассмотреть в качестве средства вложения материальные активы. В частности, золото и серебро. Но драгоценные металлы растут поэтапно. Какое-то время цена на них может оставаться на месте перед ростом.

Отдельно эксперт предостерег от вложения в ценные бумаги растущих компаний. При разгоне инфляции объемы дивидендов могут серьезно сократиться, поэтому акции тоже не являются хорошей защитой.