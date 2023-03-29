Деньги 29 марта 2023, 16:13 Раскрыт рост реальных зарплат россиян за пять лет Вице-премьер Голикова: реальные зарплаты россиян выросли на 22,1% за пять лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Реальные зарплаты россиян за последние пять лет выросли на 22,1%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Она подчеркнула, что это предварительные данные, так как в 2022 году зарплаты россиян незначительно снизились. Голикова добавила, что Росстат подготовит итоговые данные в мае, тогда данные скорректируют.

Реклама

«Совокупный рост реальных заработных плат за последние пять лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные», — отметила вице-премьер.

Она отметила, что реальная средняя месячная начисленная заработная плата в 2022 году по отношению к 2021 снизилась на 1%. Это тоже не окончательные данные, так как в них не учли малые ис средние предприятия, а также рост в IV зарплат в четвертом квартале.

«Хочу сказать, что даже по предварительным данным рост реальной заработной платы отмечен в 22 регионах, наибольший — в Ханты-Мансийском автономном округе и республике Бурятия», — привел заявление Голиковой ТАСС.

Также в число регионов с ростом зарплат вошли субъекты Сибирского и Уральского федеральных округов.

Вице-премьер подчеркнула, что меры, которые правительство подготовило на 2023 год приведет к устойчивому росту зарплат россиян и доходов населения.