Расходы россиян за последнюю неделю сократились

Уточняется, что этот показатель уменьшился на 451 рубль — или на 10,3% — и теперь равен 3 943 рублям. Специалисты связывают это с тем, что ослабился эффект отложенного спроса.

«На неделе с 3 по 9 августа объем повседневных расходов в России существенно снизился», — говорится в сообщении холдинга.