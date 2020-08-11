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    11 августа 2020, 21:15

    Расходы россиян за последнюю неделю сократились

    Дарья Морозова

    Бытовые расходы среднестатистической российской семьи сократились за неделю с 3 по 9 августа. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».

    Уточняется, что этот показатель уменьшился на 451 рубль — или на 10,3% — и теперь равен 3 943 рублям. Специалисты связывают это с тем, что ослабился эффект отложенного спроса.

    «На неделе с 3 по 9 августа объем повседневных расходов в России существенно снизился», — говорится в сообщении холдинга.

    Новости SMI.FM