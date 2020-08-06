Расходы России на Крым задумали сократить

Минфин предложил урезать финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Также в ближайшие три года могут сократиться расходы на Дальневосточный федеральный округ, Северный-Кавказ и Арктическую зону.

Соответствующее сведения есть в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности» на сайте ведомства.

Таким образом могут быть сокращены средства на развитие Крыма в 2021 году на 8,5 миллиарда рублей, до 76,1 миллиарда, а в 2022 году на 9,1 миллиарда рублей, до 82,3 миллиарда рублей. Кроме этого в блажащие три года министерство предложило уменьшить финансирование Дальнего Востока на 5,4 миллиарда, до 39,1 миллиарда рублей в 2021 году, на 2,7 миллиарда, до 34,7 миллиарда в 2022 году и на 3 миллиарда, до 34,3 миллиарда рублей в 2023 году.

Под сокращение расходов могу попасть Северо-Кавказский федеральный округ: на 1,8 миллиарда, до 11,75 миллиарда рублей в 2021 году, на 1,6 миллиарда, до 10,4 миллиарда в 2022 году и на 2 миллиарда, до 10 миллиардов рублей в 2023 году. А также программа развития Арктической зоны может получить в 2021 году на 7,3 миллиона, до 136,8 миллиона рублей, в 2022 году — на 2,6 миллиона, до 47,4 миллиона, в 2023 году — на 1 миллион, до 49 миллионов рублей.

Ранее Минфин предложил сократить финансирование на Госдуму и Федеральное собрание. При этом ведомство выступило с идей увеличить расходы на президента и его администрацию.