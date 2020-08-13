Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на треть

Минстрой России предложил упростить требования к энергоэффективности многоквартирных зданий. Эксперты опасаются, что в этом случае жители новостроек будут платить за отопление до 30% больше, чем сейчас.

Министерство предлагает заменить действующее постановление правительства об установлении требований к энергоэффективности зданий новым документом. При этом в проекте Минстроя гораздо меньше конкретики и нет информации о новых подзаконных актах, рассказала «Известиям» глава эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Мария Степанова.

В Минэнерго посчитали, что документ противоречит плану повышения энергетической эффективности зданий, которое Минэкономразвития направило на рассмотрение в правительство.

Предложения Минстроя призваны снизить стоимость строительства на 10–15%, заявили изданию в компании «Технониколь». Однако отказ от действующих требований может привести к тому, что застройщики станут использовать более дешевые материалы и решения, которые хуже сохраняют тепло.

В итоге, как считает, советник аппарата комитета Госдумы по энергетике Александр Фадеев, расходы жильцов на отопление в новых домах могут увеличиться на 20–30%. Руководитель направления энергоэффективности зданий в компании «Технониколь» Станислав Щеглов оценил увеличение расходов в 10–30%.