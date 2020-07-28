Из-за пандемии коронавируса расходы на национальные проекты России могут значительно снизиться. По прогнозам экспертов, они сократятся на 10-25%.

Такой вывод сделали специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Национальные проекты: ожидания, результаты, перспективы». «Известия» ознакомились с этим исследованием.

Эксперты агентства уверены, что в условиях пандемии национальные проекты в большей степени, чем раньше, будут выполнять задачи текущей бюджетной политики. При этом их реализация оказалась заторможена сразу из-за двух причин: как из-за их неготовности, так и из-за смены правительства страны и изменения приоритетных целей. Кроме того, большую роль сыграл коронавирус — пандемия началась вскоре после ухода старого правительства в отставку.

«Мы можем ожидать активного использования нацпроектов при реализации программы восстановления экономики с увеличением доли и масштабов финансирования проектов в области здравоохранения, демографии и развития малого и среднего предпринимательства (МСП)», — сказано в исследовании.

При этом проекты по цифровизации и развитию экспорта, вероятно, придется отложить, чтобы заняться реализацией задач социальной политики.

В начале пандемии поступало предложение сократить программу нацпроектов из-за снижения налоговых поступлений в бюджет. Однако увеличение количества заимствований на фоне снижения процентных ставок позволит защитить существенную часть проектов в 2020–2021 годах.

При этом сокращения бюджета на нацпроекты, которое предсказывают специалисты, связано с замедлением экономической активности. По мнению аналитиков компании, общий объем средств, которые потратят на их реализацию в 2020 году, будет на 150 миллиардов рублей меньше запланированного ранее, а в 2021 — на 100 миллиардов.

Сокращение финансирования на 10-25% стоит ждать почти по всем категориям, однако сильнее всего суммы сократят по категориям «Наука», «Цифровая экономика» и «Международная кооперация и экспорт». При этом по «Здравоохранению» расходы, наоборот, увеличат на 10%.