Расходы государства на лекарства выросли в 2020 году на 16%

В прошлом году затраты на антибактериальные препараты, антикоагулянты и вакцину от гриппа выросли до 100 миллиардов рублей. Общий объем государственных тендеров достиг 712 миллиардов рублей.

Об этом сообщила газета «Коммерсантъ», изучив исследования Headway Company.

На антибактериальные препараты в 2020 году потратили 33,9 миллиарда рублей. Это на 77% больше, чем годом ранее. Около 4,6 миллиарда рублей ушло на закупку левофлоксацина, на 1,3 миллиарда рублей закупили азитромицин, что в 4,5 раза больше, чем в 2019 году.

В 2,5 раза — до 40,1 миллиарда рублей выросли гостраты на антикоагулянты, которые уменьшают свертываемость крови и применяются для лечения COVID-19.

Осенью прошлого года чиновники пропагандировали вакцинацию для профилактики гриппа для минимизации последствий второй волны коронавируса. На закупку препаратов потратили 27,3 миллиарда рублей.

Всего за прошлый год госоператоры потратили на все средства 712,1 миллиарда рублей. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Основными поставщиками во время пандемии стали «Фармстандарт» Виктора Харитонина, получивший в прошлом году гостендеров на 75 миллиардов рублей, и «Р-Фарм» Алексея Репика, доля госзаказов которого составила 58,5 миллиарда рублей.