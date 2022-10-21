Расчеты соотношения размеров пенсий и зарплат к 2026 году назвали пустым словом | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 12:13 Расчеты соотношения размеров пенсий и зарплат к 2026 году назвали пустым словом Профессор Сафонов счел нереалистичными в текущих условиях долгосрочные расчеты экономистов pexels

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Аналитики подсчитали, что средняя пенсия в России к 2026 году опустится ниже 30% средней зарплаты. Профессор Финансового университета при правительстве страны Александр Сафонов в интервью «360» оценил это предположение.

«С точки зрения материального благополучия граждан соотношение размера пенсии к средней зарплате никак не влияет на благополучие граждан, и вообще не имеет никакого значения», — отметил он.

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Сафонов напомнил порядок расчета средней заработной платы по стране. По его словам, для этого используется статистическая методика.

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«Этот показатель рассчитывается на основе всех размеров заработных плат. Например, топ-менеджер может получать миллионы, и это отразится на подсчетах», — сказал собеседник «360».

Похожий подход касается и пенсии.

«В России средний размер этих выплат также учитывает данные по всей стране. При этом у пенсий есть порог по объему отчислений», — подчеркнул он.

По его словам, есть предел, зарплаты, выше которой не начисляются баллы для будущих выплат.

Человек, чей трудовой месяц работодатель оценил, например, в миллион рублей, все равно не будет получать пенсию свыше 36 тысяч. При этом сотрудник, зарабатывавший меньше МРОТ, все равно получит минимальный размер пенсии», — сказал Сафонов.

По его словам, у такого гражданина страховые выплаты будут меньше, чем у первого человека. Однако государство все равно будет начислять ему дополнительную сумму для выравнивания с размером МРОТ.

Сафонов отметил, что для расчета соотношений лучше использовать медианный поход. Также он подчеркнул, что данные от аналитиков в текущих реалиях вряд ли можно считать корректным прогнозом.

«В нынешних условиях очень опрометчиво рассуждать о событиях 2026 года. Сложно предсказать развитие экономики и других событий», — сказал он.

При этом он сообщил, что Минэкономразвития закладывает высокие темпы экономического роста по следующему году.