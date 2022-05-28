РАН назвала равновесный курс рубля

Курс российского рубля в пределах 60-65 за один доллар является равновесным. Об этом РБК сообщили в Институте хозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

«Укрепившийся курс рубля сдержал рост внутренних цен, однако он увеличивает издержки экспортеров, снижает конкурентоспособность российских производителей и негативно сказывается на поступлениях в бюджет», — сообщили экономисты.

При этих условиях золотой серединой считается курс в пределе 60-65 рублей за доллар.

Экономисты уточнили, что баланс валютного курса определяется уровнем торгового баланса, дефицитом бюджета и оттоком капитала.

Аналитик Николай Подлевских предположил, что курс доллара в ближайшее время поднимется до 80 рублей.