РАН назвала равновесный курс рубля
РАН назвала курс рубля 60-65 за доллар равновесным
Курс российского рубля в пределах 60-65 за один доллар является равновесным. Об этом РБК сообщили в Институте хозяйственного прогнозирования Российской академии наук.
«Укрепившийся курс рубля сдержал рост внутренних цен, однако он увеличивает издержки экспортеров, снижает конкурентоспособность российских производителей и негативно сказывается на поступлениях в бюджет», — сообщили экономисты.
При этих условиях золотой серединой считается курс в пределе 60-65 рублей за доллар.
Экономисты уточнили, что баланс валютного курса определяется уровнем торгового баланса, дефицитом бюджета и оттоком капитала.
Аналитик Николай Подлевских предположил, что курс доллара в ближайшее время поднимется до 80 рублей.