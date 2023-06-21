Деньги 21 июня 2023, 15:55 Райффайзенбанк введет ограничения на переводы в евро с июля Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы евро в банки России и дружественных стран РИА «Новости»

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С 3 июля Райффайзенбанк ограничит исходящие переводы в евро в другие банки России и в кредитные организации тех стран, которые РФ не считает недружественными. Об этом сообщили на сайте организации.

В пресс-службе банка пояснили, что изменения произошли из-за ограничений, которые вводят «на стороне банков-корреспондентов». Переводы в европейской валюте нельзя будет совершить, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, а также в Грузии, Иордании, Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и некоторых других государствах.

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Новые условия коснутся физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но ограничения не затронут переводов в евро между клиентами Райффайзен Банка в России.

«Вы по-прежнему можете перевести евро между своими счетами в Райффайзен Банке или отправить их другому клиенту Райффайзен Банка», — уточнили в пресс-службе организации.

Также клиент не сможет совершить перевод на свой же счет, если тот открыт в банке одной из перечисленных стран. В Райффайзенбанк порекомендовали в таком случае поменять валюту «исходящего перевода или использовать другие способы для осуществления платежа». Ранее Bank of China ограничил российские банки в переводах в юанях.