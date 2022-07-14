Райффайзенбанк увеличит комиссию при покупке валюты на брокерский счет

Райффайзенбанк с 31 июля повысит комиссию до 3% от суммы за покупку валюты на брокерский счет, сообщила пресс-служба кредитной организации в Telegram-канале. С этой же даты банк изменит размер комиссии за обслуживание денежных средств на текущих валютных и брокерских счетах.

Эта комиссия составит 0,5% в месяц от суммы свыше пяти тысяч в текущей валюте счета (500 тысяч для счета в японских иенах), 1% от суммы свыше 50 тысяч в валюте счета (пять миллионов для счета в японских иенах). Клиентам с пакетами услуг «Премиальный» и «Премиальный 5» установили комиссию в размере 1% от суммы свыше 50 тысяч в валюте счета (пять миллионов для счета в японских иенах).

Также с 31 июля изменится комиссия за покупку валюты на брокерский счет. Теперь она составит 3% от суммы покупки. Комиссия при продаже валюты остается прежней — 0,3% Райффайзенбанк.

Введение лимитов в банке назвали вынужденной мерой. Изменения условий связали с сокращением возможностей банков эффективно размещать валюту.

Карты платежной системы «Мир» могут начать принимать в ОАЭ. Страны сформировали рабочие группы для изучения этой возможности.