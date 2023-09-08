08 сентября 2023, 18:50
Райффайзенбанк объяснил регистрацию нового логотипа
Райффайзенбанк зарегистрировал логотип «R Банк», обновив старый товарный знак
Регистрация Райффайзенбанком нового логотипа «R Банк» связана не с уходом головной компании из России, а с обновлением одного из старых товарных знаков. Об этом РБК рассказали в финансовой организации.
Кредитное учреждение подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию четырех товарных знаков — двух «R Bank» и еще двух «R Банк» в фирменных цветах Райффайзенбанка.
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«Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков», — сообщил представитель организации.
В базе Роспатента есть старый логотип «R Connect», его правообладателем также является Райффайзенбанк. Срок действия этого знака истек 6 сентября 2023 года.
В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка объявила о намерении свернуть бизнес на территории России. Весной этого года Raiffeisen Bank International назвала два возможных варианта ухода — продажа активов или spin-off.
Ранее стало известно, что Райффайзенбанк начнет взимать комиссию 50% за входящие переводы в долларах США из других банков с 1 сентября 2023 года.
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