Деньги 08 сентября 2023, 18:50 Райффайзенбанк объяснил регистрацию нового логотипа Райффайзенбанк зарегистрировал логотип «R Банк», обновив старый товарный знак Википедия

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Регистрация Райффайзенбанком нового логотипа «R Банк» связана не с уходом головной компании из России, а с обновлением одного из старых товарных знаков. Об этом РБК рассказали в финансовой организации.

Кредитное учреждение подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявки на регистрацию четырех товарных знаков — двух «R Bank» и еще двух «R Банк» в фирменных цветах Райффайзенбанка.

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«Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков», — сообщил представитель организации.

В базе Роспатента есть старый логотип «R Connect», его правообладателем также является Райффайзенбанк. Срок действия этого знака истек 6 сентября 2023 года.

В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка объявила о намерении свернуть бизнес на территории России. Весной этого года Raiffeisen Bank International назвала два возможных варианта ухода — продажа активов или spin-off.

Ранее стало известно, что Райффайзенбанк начнет взимать комиссию 50% за входящие переводы в долларах США из других банков с 1 сентября 2023 года.