Деньги 21 августа 2023, 12:34 Райффайзенбанк начнет брать комиссию 50% за входящие переводы в долларах США Райффайзенбанк введет комиссию 50% за входящие переводы в долларах с сентября РИА «Новости»

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Райффайзенбанк начнет взимать комиссию 50% за входящие переводы в долларах США из других банков с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в Telegram-канале кредитной организации.

Новые правила затронут счета физических лиц, а также юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальная комиссия составит 1000 долларов США, а максимальная — 10 тысяч долларов. При этом она не должна превышать сумму перевода, указали в Райффайзенбанке.

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«Мы вынуждены ограничить количество входящих переводов в долларах США из-за изменений рыночных условий», — пояснили в кредитной организации.

Новые требования не коснутся перечисления зарплаты в долларах, если работодатель открыл зарплатный проект в банке.

С начала июля Райффайзенбанк ограничил переводы в евро в другие банки России и кредитные организации стран, которые РФ считает дружественными. Правила не затронули переводы между клиентами банка внутри России.