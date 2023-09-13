Важное 13 сентября 2023, 18:10 Райффайзенбанк лишился лицензии на депозитарную деятельность инвестфондов ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность РИА «Новости»

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Центробанк аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестфондов, ПИФ и НПФ. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», — отметили в сообщении.

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В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка объявила о планах свернуть бизнес на территории России. Весной этого года Raiffeisen Bank International озвучил два варианта ухода. Среди них продажа активов или spin-off.

Накануне стало известно о возможной регистрации Райффайзенбанком нового логотипа «R Банк». Как пояснили в финансовой организации, это связано с обновлением одного из старых товарных знаков.

Центральный банк России ранее принял решение о продлении ограничений на снятие иностранной наличной валюты на полгода.