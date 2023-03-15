Деньги 15 марта 2023, 16:06 Raiffeisen может обменяться активами со Сбербанком Der Standard: Raiffeisen рассмотрит обмен Райффайзенбанка на активы Sberbank Europe РИА «Новости»

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Австрийская группа Raiffeisen Bank International изучит вариант обмена своей дочерней российской компании «Райффайзенбанк» на активы Сбербанка — Sberbank Europe. Об этом сообщило издание Der Standard.

По данным источника, глава банковской группы Йохан Штробль рассматривает вариант обмена, при котором австрийская компания получит активы Sberbank Europe, а Сбербанк завладеет активами Raiffeisen в России.

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Одной из причин бартера указали невозможность получения Сбербанком прибыли от продажи своих активов за рубежом из-за санкций со стороны Евросоюза и введенных правительством ограничений на вывод валюты за рубеж, вследствие чего Raiffeisen не может воспользоваться дивидентами от работы российской «дочки».

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Представители Raiffeisen отметили, что намерены заранее обсудить с властями Австрии все нюансы предстоящей сделки, чтобы не нарушать действующий антироссийский санкционный режим.

В марте 2022 года финансовый регулятор Австрии регулятор запретил компании Sberbank Europe вести коммерческую деятельность.