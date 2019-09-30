Офис «Мой бизнес» в Реутове помог уже тысячам предпринимателей. Его работу оценил министр Орешкин

Предприниматели Реутова встретились с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. Такую возможность бизнесмены получили благодаря муниципальному офису «Мой бизнес».

Офис открылся в мае, но за эти несколько месяцев его сотрудники уже оказали помощь нескольким тысячам предпринимателей. О том, как эта система работает, рассказали и министру экономического развития. Он побывал в центре приема посетителей и пообщался с самими предпринимателями в бизнес-коворкинге. Руководитель организации такие встречи — «напрямую» — только приветствует, потому что это возможность для представителей бизнеса и власти услышать друг друга.

Источник фото: телеканал «360»

«Было несколько моментов, когда он (Максим Орешкин — прим. ред.) сказал: „Все, присылайте мне, формируйте кейс, будем решать это, грубо говоря, прямо при выходе“, — рассказала руководитель центра „Мой бизнес“ Наталья Лаврова. — Думаю, что ряд вопросов будет решен — те, которые долго не могли решить: кто-то получит развитие, кто-то получит новый старт, кто-то послушал и взял какие-то идеи, как решить свои проблемы».

Источник фото: телеканал «360»

Центр «Мой бизнес» устроен по принципу единого окна. Предпринимателям больше не нужно ходить из инстанции в инстанцию, чтобы решить свои вопросы. К тому же прямо отсюда вчерашний офисный работник сегодня может делать первые шаги в сфере самозанятости. Сотрудники центра ответят на любые вопросы. А вот министру экономического развития они предложили украсить местное «дерево партнерства», повесив значок туда, где он живет. На это Максим Орешкин заметил, что преимущественно живет на работе.

Повесить значок министр экономического развития России решил в дорогом сердцу месте — в Реутове, где провел детство. Второй же значок Максим Орешкин определил в восточную часть области, чтобы там поскорее решились все транспортные проблемы.