Работодателям объяснили, как вернуть выданную лишнюю зарплату

Если работодатель ошибся и выдал своему сотруднику большую зарплату, то вернуть лишние деньги можно будет только через суд. Об этом предупредила руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

По словам юриста, в подобной ситуации работодатель практически не защищен со стороны законодательства. Удержать излишне начисленную сумму можно только письменного согласия сотрудника. При этом максимально можно удержать лишь 20% от зарплаты работника.

«Работодатель вправе принять решение об удержании из зарплаты работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания», — пояснила Краснянская агентству «Прайм».

Она добавила, что взыскать деньги можно в случае счетной ошибки, а также при признании вины или неправомерных действий сотрудника судом или органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Во всех остальных случаях получить обратно деньги невозможно.