Деньги 21 ноября 2022, 03:29 Работодатели захотели отказаться от бонусов для сотрудников «Известия»: 7% компаний захотели урезать бонусы для сотрудников, 2% — отказаться от них Pixabay

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В 2023 году 7% работодателей планируют урезать бонусы для сотрудников, а еще 2% — полностью от них отказаться. Информацию подтвердили результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбора». Об этом сообщили «Известия».

Более 60% работодателей отказались выдавать премии работникам перед Новым годом. Этот показатель вдвое больше, чем в 2021 году. Главной причиной сокращения бонусов для персонала является экономический кризис, а также снижение конкуренции на рынке труда. Теперь работодатели предпочитают повысить зарплату, чем тратить деньги на бонусные программы.

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Однако руководство таких компаний не учитывает тот факт, что отсутствие бонусов снижает мотивацию команды добиваться поставленных целей. Такое мнение выразила глава по внутренним коммуникациям «Работа.ру» Татьяна Мощагина. По ее словам, предоставление ДМС, корпоративного мерча, скидки на обучение влияют на лояльность сотрудников.

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Ранее эксперт по маркетплейсам посоветовала россиянам закупить продукты перед Новым годом. По ее словам, на 40% подорожает шампанское, ожидается рост цен на икру и консервы.