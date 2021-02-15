Работодатели задолжали россиянам почти 250 млн рублей за январь

Суммарная задолженность российских предприятий и организаций перед своими работниками за январь 2021 года выросла на 244,2 миллиона рублей и составила 1872,5 миллиона рублей. Такие данные привел Росстат.

Общая сумма долга копилась несколько лет. На 2020 год приходятся долги в размере 879,8 миллиона рублей, на 2019 год и ранее — 897 миллионов рублей. Пока не дождались выплат 26,7 тысячи работников.

Основной причиной невыплат зарплат названо отсутствие собственных средств у предприятий. Общая сумма накопленного долга по этому пункту составила 1864,4 миллиона рублей.

Лидерами по невыплате заработной платы остаются обрабатывающие производства. На них приходится 36% компаний- должников. На втором месте находится сфера строительства с показателем 27%. Замыкают тройку компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, — 17,6%.

Среди других сфер экономической деятельности с накопленными долгами фигурируют сельское хозяйство и охота, лесозаготовка и транспорт.

Самые большие долги накопились у компаний из Кемеровской области (277 миллионов рублей), Ростовской области (197,2 миллиона рублей) и Санкт-Петербурга (100,6 миллиона рублей).