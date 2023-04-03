Деньги 03 апреля 2023, 08:07 Работников McDonald’s в США отправили по домам и предупредили о волне сокращений WSJ: McDonald’s из-за сокращения персонала временно закрыл офисы в США unsplash

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Административный персонал McDonald’s с 3 по 5 апреля перевели на удаленную работу. Руководство анонсировало волну сокращений. Имена уволенных объявят в течение ближайшей недели, сообщила газета The Wall Street Journal.

Штаб-квартира сети ресторанов быстрого питания в Чикаго разослала своим офисным работникам электронное письмо. Их предупредили о важных кадровых решениях, о которых объявят в течение недели, попросили с понедельника по среду поработать из дома, отменить личные встречи с поставщиками и другими партнерами. Руководство анонсировало широкую реструктуризацию и сокращение штата.

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В McDonald’s по всему миру работали не меньше 150 тысяч человек, из них 70% — на территории США. Издание не уточнило, сколько сотрудников запланировали сократить, известно только, что это затронет специалистов на территории и за пределами Штатов.

Компания объявила об уходе из России в мае 2022 года. Местную сеть продали кузбасскому предпринимателю Александру Говору и перезапустили под брендом «Вкусно — и точка».