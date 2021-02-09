Работники ПФР рассказали, кому положены выплаты на ребенка в этом году

Работники Пенсионного фонда России рассказали, кому положены выплаты на ребенка в нынешнем году. Единовременное пособие получат семьи, в которых рождение ребенка зарегистрировано до 31 марта 2021 года, сообщило ИА Nation News.

Гражданам можно подать заявление на выплату размером пять тысяч рублей на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда. Деньги положены родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до семи лет включительно.

Уточняется, что всем семьям, которые в прошлом году получили пособие на детей до трех лет или от трех до шестнадцати лет, дополнительную выплату в декабре предоставили автоматически. Средства были выплачены родителям на 13,7 миллиона детей.

В случае, когда ребенок появился после 1 июля минувшего года либо семья не обращалась ни за одним из пособий, заявление нужно подать самостоятельно до 31 марта 2021 года. Новую выплату получат все родители с детьми, которым 17 декабря 2020 года еще не было восьми лет.