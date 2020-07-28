Работники банков сообщили, что россияне продолжают массово забирать валюту

Согласно отчетности банков на 1 июля, отток с депозитов в иностранной валюте составил 602,4 миллиона долларов. Уточняется, что в марте нынешнего года девять банков в сумме потеряли 3,8 миллиарда долларов. В апреле отток из десяти организаций составил 1,1 миллиарда долларов, в мае — 505 миллионов долларов из семи банков.

Как отметили специалисты, пользователям предлагают слишком маленькую доходность сбережений и отказывают в продлении вкладов, информирует сайт NEWS.ru.

Старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова пояснила, что предлагаемые условия по сберегательным продуктам практически стирают грань между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах.