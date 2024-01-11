Деньги 11 января 2024, 13:34 «Работа.ру»: 40% россиян стараются сформировать финансовую подушку от 500 тысяч рублей

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Большинство россиян, а именно 78% планируют в новом году сформировать для себя финансовую подушку безопасности. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Отмечается, что в прошлом году отложить деньги смогли лишь 52%. Что касается комфортной суммы накоплений, то 40% чувствуют себя в безопасности, когда имеют от 500 тысяч рублей. Еще 16% хватит от 300 тысяч до полумиллиона.

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Наконец, 13% опрошенных считают, что достаточно иметь про запас от 200 до 300 тысяч рублей, а 15% хватит и 100-200 тысяч.

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