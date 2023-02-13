Деньги 13 февраля 2023, 08:57 Работающим студентам в России предложили сократить НДФЛ Депутат Госдумы Федоров призвал Минтруд ввести налоговый вычет для работающих студентов РИА «Новости»

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Работающих студентов очной формы обучения в России предложили поддержать специальным налоговым вычетом. Ввести его призвал депутат Госдумы Евгений Федоров. Его письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова процитировал RT.

Он заявил, что учеба и работа одновременно — большая нагрузка для студентов-очников вузов и средних специальных заведений, поэтому следует поддержать их. Депутат предложил при начислении НДФЛ с заработной платы уменьшить налоговую базу на половину размера регионального МРОТ.

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«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности введения налогового вычета», — написал Федоров.

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В Подмосковье есть свои программы поддержки студентов. Регион присоединился к проекту «Профессионалитет», по которому на базе Сергиево-Посадского колледжа и колледжа «Энергия» в Реутове решили создать учебные центры с участием Загорского трубного завода и НПО машиностроения для целевого обучения и будущего трудоустройства. По всей России к 2024 году создадут 210 таких образовательных кластеров.