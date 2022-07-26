Работающих за границей россиян предложили обязать платить налоги в России

Министерство финансов России предложило обязать сотрудников отечественных компаний, работающих удаленно и за границей, платить налоги. Поправки внесли в законопроект, предусматривающий ряд налоговых новаций.

«Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — отметили в Минфине.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал это предложение. В интервью «Парламентской газете» он заявил, что мера позволит сохранить налоговый статус тысячам россиян.

«Нам налоговых резидентов терять не следует. Пусть просто платят налоги в казну России, тем подтверждая свое резидентство», — объяснил Аксаков.

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