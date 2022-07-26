facebook_pixel
    26 июля 2022, 19:40

    Работающих за границей россиян предложили обязать платить налоги в России

    Минфин предложил взимать налоги с граждан, работающих за рубежом

    Антон Ишбульдин

    Министерство финансов России предложило обязать сотрудников отечественных компаний, работающих удаленно и за границей, платить налоги. Поправки внесли в законопроект, предусматривающий ряд налоговых новаций.

    Работающих за границей россиян предложили обязать платить налоги в России

    «Выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников», — отметили в Минфине.

    Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал это предложение. В интервью «Парламентской газете» он заявил, что мера позволит сохранить налоговый статус тысячам россиян.

    «Нам налоговых резидентов терять не следует. Пусть просто платят налоги в казну России, тем подтверждая свое резидентство», — объяснил Аксаков.

    В России могут освободить от НДФЛ на материальную помощь студентов. Речь идет о помощи россиянам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.