Деньги 13 июля 2023, 05:13 Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа Юрист Хрусталева: работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа РИА «Новости»

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Максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров с 1 августа составит 400 рублей. Об этом сообщила юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева в беседе с «Российской газетой».

Она отметила, что такие граждане получают как и заработную плату на месте работы, так и страховые выплаты. При этом плановые индексации не учитываются. Пенсии такой категории пенсионеров пересчитываются 1 августа ежегодно, однако предусматривается общий уровень доходов за прошедший годовой период.

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«Отметим, что перерасчет размера пенсий произведут автоматически, поэтому никаких заявлений пенсионерам писать не нужно, равным образом, как не нужно и посещать для этого какие-либо учреждения», — объяснила юрист.

Ранее вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева рассказала о редких и непопулярных льготах, которые могут получить россияне. По ее словам, родители первоклассников и пенсионеры имеют право запросить дополнительные выплаты от работодателя, если тот состоит в программе социальной поддержки сотрудников.