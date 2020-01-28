Работа ЦБ по развитию финансового рынка не понравилась Счетной палате

Программа ЦБ РФ, направленная на развитие финансового рынка, не дала желаемых результатов. Эксперты оценили поставленные ею задачи и сочли их менее практическими, чем у зарубежных регуляторов.

К таким выводам пришли специалисты Счетной палаты после проведенного анализа, рассказала «Российская газета».

В надзорном органе занимались исследованием двух программ Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы. Эксперты заметили, что из трех основных целей программ только одна имеет отношение к развитию собственного финансового рынка.

Еще две задачи подразумевают увеличение вклада финансового сектора в решение социально-экономических проблем страны. Здесь речь идет в том числе об обеспечении экономического роста и улучшении качества жизни граждан.

В развитых странах, обратили внимание специалисты Счетной палаты, регуляторы ставят перед собой цели, носящие более прикладной характер.

За проверяемый период, добавили специалисты, уменьшилось число финансовых институтов. В отдельных секторах оно сократилось в полтора-два раза. Кроме того, по мнению Счетной палаты, страховая отрасль не соответствует уровню экономического развития страны. В банковской сфере темпы роста низкие.

Эксперты сделали вывод, что функции Центробанка следует конкретизировать. В надзорном органе также рекомендовали наладить взаимодействие регулятора и правительства, чтобы разработать политику развития финансового рынка.

В ЦБ РФ назвали сокращение числа его участников мировым трендом. С рынка, заметили в Банке России, уходят недобросовестные и неустойчивые участники. Влияния на сектор они практически не имеют. В регуляторе заметили, что им и кабинетом министра налажена эффективная совместная деятельность.