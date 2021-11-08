Рабочие промышленности в Москве и Петербурге за пять лет стали зарабатывать в полтора раза больше

Зарплаты рабочих, занятых в промышленности, выросли в полтора раза за последние пять лет в Москве и Санкт-Петербурге. Такие результаты приводятся в исследовании сервиса Superjob, которые опубликовал ТАСС.

Наибольший прирост в процентном соотношении можно заметить у представителей 12 профессий: сборщиков мебели (+70%), портных (+63%), механиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, токарей и фрезеровщиков.

Доход сборщиков мебели в Москве с учетом процентов от заказов достиг 200 тысяч рублей в месяц, максимум электрогазосварщиков — 150 тысяч. Средний рыночный заработок также наиболее высок именно у сотрудников этих сфер. Их средняя заработная плата — 85 тысяч рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге цифры оказались чуть более скромными. На первом месте там оказались фасовщики — их доход поднялся на 80%. По зарплатному максимуму ситуация похожа на московскую. На первом месте — сборщики мебели с 180 тысячами рублей в месяц, а на втором — сварщики. Наибольшая сумма дохода в месяц для них — 140 тысяч рублей.