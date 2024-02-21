Деньги 21 февраля 2024, 16:44 Qiwi банку хватит средств для возврата денег с кошельков Центробанк: средств Qiwi банка должно хватить для возврата средств с кошельков РИА «Новости»

Читать 360tv в

По предварительным данным, Qiwi банку хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк.

Закон не подразумевает обязательного страхования средств, находящихся на электронных кошельках, напомнили в регуляторе. При этом возврат денег людям будет осуществляться во время принудительной ликвидации или банкротства за счет средств от реализации активов и другого имущества финансовой организации.

Реклама

«По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — отметили в ЦБ.

Центробанк отозвал лицензию у Qiwi банка 21 февраля. Кредитное учреждение закрыло свои офисы. Отзыв лицензии спровоцировал проблемы при оплате услуг у клиентов Райффайзенбанка и «Точки».