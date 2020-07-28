«Пузырь» может появиться на рынке жилищного кредитования в России. К этому способно привести субсидирование ипотеки, которое сейчас ведется в стране.

Об этом заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе онлайн-конференции газеты «Ведомости».

В целом вопрос такой: насколько правильно системно субсидировать такой кредитный продукт, как ипотека. Во-первых, мы рискуем надуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы брать ипотеку Алексей Моисеев.

Он отметил, что, по оценкам Министерства финансов и ДОМ.РФ, взять ипотеку могут только около 60% россиян. Такое число возможно в том случае, если ставки по ипотеке упадут до 0% годовых. Остальные 40% даже в таком случае не смогут выплатить тело кредита без процентов.

Кроме того, последующее расширение программы субсидирования ипотеки может стать пирамидой для бюджета. Это связано с тем, что сейчас неизвестно, как может измениться ставка через 10–15 лет. Если ставка субсидирована ниже рыночной, то ее не получится рефинансировать, а значит, «срок жизни этих кредитов по факту будет больше тех лет, сколько они сейчас живут».

Моисеев подчеркнул, что льготная программа ипотеки себя постепенно изживает. Уже сейчас некоторые банки предлагают более низкие процентные ставки — от 5% годовых. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса начала действовать для россиян в конце апреля. Она распространяется на кредиты, которые выдали до 1 ноября 2020 года. К ноябрю правительство страны определится с тем, стоит ли продлевать эту программу после окончания срока ее действия.