Эксперты оценили финансовую емкость сделанных Путиным предложений

Предложение президента РФ Владимира Путина обложить НДФЛ процентные доходы по вкладам больше миллиона рублей и ввести налоговую ставку в 15% за вывод денег за рубеж может принести бюджету около 150 миллиардов рублей. Они будут направлены на помощь семьям с детьми и тем, кто из-за пандемии оказался в сложной финансовой ситуации.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА). Эксперты считают, что предложенные Путиным меры фактически означают начало перераспределения налоговой нагрузки на россиян в зависимости от их благосостояния.

Специалисты НРА подсчитали, что при ставке НДФЛ 13% бюджет может получить около 130 миллиардов рублей.

«Еще порядка 20 миллиардов рублей налоговых поступлений могут поступить за счет инвестиционных счетов населения свыше миллиона рублей. Следовательно, от анонсированной президентом меры бюджет получит около 150 миллиардов рублей в год», — добавил директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

Его выводы подтвердил директор центра финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский сообщил изданию, что формально российские организации уже сейчас платят 15% за вывод денег за рубеж. Но бизнесмены могут апеллировать к соглашениям об избежании двойного налогообложения. Договор заключен с 84 странами.

Управляющий партнер юридической фирмы Borenius Андрей Гусев разъяснил «Известиям», что Путин хочет оставить большую часть денег, сгенерированных бизнесом в России, в стране. Если иностранные партнеры не захотят принимать это предложение, Россия может выйти из соглашений.

«И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — отметил эксперт.

В ходе обращения к россиянам из-за пандемии коронавириуса Владимир Путин сделал несколько предложений, касающихся защиты малых и средних предприятий, поддержки семей с детьми и безработных, а также увеличения налогового бремени тех, кто получает дивиденды по крупным вкладам или выводит средства за рубеж.